Okra Peer vergeet vaders niet

De vaders kregen geen bloemetje, maar een flesje wijn. Dat werd coronaveilig afgegeven door de wijkverantwoordelijken van Okra Peer. Intussen is Okra weer opgestart met het kubbspel, uiteraard met respect voor de voorgeschreven coronaregels. Ook het jaarprogramma is aangepast vanaf september. Ze beginnen met een mis voor de overleden en zieke leden, daarna volgt ook de jaarlijkse (nieuwjaars)receptie met een gezellig samenzijn. Ook staat er een reis, vorming en kerstfeest op de planning. “De meesten onder ons hebben al één of zelfs de tweede prik gehad”, klinkt het. “Hopelijk mogen we dus in september starten.”