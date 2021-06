Gooi deze restjes niet weg, want ze zijn nuttiger dan je denkt

Weg met die schillen of bladeren? Wacht toch maar even voor je ze in de vuilnisbak gooit, want je kunt er nog meer mee doen dan je zou verwachten.

1. Bananenschillen

In banaan zit veel kalium, en dat is een ideale voedingsstof voor kamerplanten. Week je bananenschillen 24 uur in wat kraanwater en giet daar je plantjes mee.

2. Bloemkoolbladeren

Van de bladeren van bloemkool kun je lekkere chips maken. Verwijder de dikste nerven, snij in stukken en bak dan zo’n 10 minuutjes op 200 graden in de oven.

3. Citrusschillen

Altijd citroenzeste in huis hebben? Snij dan met een dunschiller reepjes schil van een citroen (voor je ze uitperst) en droog de schillen op de verwarming of in de oven. Als je ze fijnmaalt tot poeder kun je ze makkelijk gebruiken bij het bakken van een cake.