Neos leert meer over bijtjes tijdens fietstocht met imker

Met een kleine groep ging de tocht richting Bokrijk via het sas aan het Albertkanaal, door de Maten en een stop aan de Stiemerbeek. “Onderweg kregen we uitleg hoe onze imker te werk gaat”, klinkt het bij de leden. “Een heel andere wereld ging voor ons open. Het plaatsen van de kasten naargelang welke bomen in bloei staan is een hele klus vooraleer er aan honing gedacht kan worden. Daarvoor reist Freddy kilometers ver met zijn bijenvolken naar linde- en kastanjebomen voor de echte smaak.”

Tijdens de picknickpauze werd er flink gepalaverd over de bezige bijen. “Aangekomen aan de Stiemerbeek, waar er bijenkasten staan, mochten we ons beschermen met een imkerpak om van dichtbij meer toelichting te krijgen over deze zeer nuttige beestjes. Freddy opende een bijenkast om alles visueel uit te leggen en we kregen ook een koningin in wording te zien terwijl de bijen ons om de oren zoemden. Daarna ging de fietstocht richting de thuisbasis van de imker waar we nog wat extra info kregen. Een proeverij was de zoete afsluiting van een zeer geslaagde dag.”