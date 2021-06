Deze watervrije beautyproducten zijn goed voor jou én de planeet

Ik had het in deze duurzaamheidsspecial nogmaals over reinigingsdoekjes kunnen hebben (niet kopen!), over herbruikbare watjes (doen!) of over je shampoo/douchegel/dagcrème navullen, maar ik ga liever wat meer niche. Maak kennis met waterloze cosmetica: producten die geen water bevatten.

Check de ingrediëntenlijst van je douchegel, dagcrème, bodylotion even: de kans is érg groot dat het eerste bestanddeel aqua is. Water helpt bestanddelen oplossen en zorgt voor aangenaam smeerbare texturen. Alleen: in (toekomstige) tijden van waterschaarste kun je het volgens water-free beautymerken als aN-hydra en Unwrapped Life beter niet gebruiken.

Ook zonder water kun je shampoo, gezichtsreinigers, serums, crèmes, make-up en badproducten formuleren. Denk maar aan minerale make-up, gezichtsolie of solide cosmetica als shampoo bars en zeep. Of cosmetica in poedervorm: mengen met wat water (jawel, maar dat verbruik je sowieso omdat je huid en haar moet afspoelen) en er ontstaat een licht schuim dat je gezicht peelt of je haar verzorgt.

Een kritische kanttekening: bij de productie van watervrije producten wordt nog wel water gebruikt. Veel merken bekijken hoe ze dat verbruik kunnen verminderen, ook voor producten die niet watervrij zijn trouwens.

Water-free is in Korea en de VS beter ingeburgerd dan bij ons, maar wie goed zoekt, vindt dichterbij ook waterloze producten. Enkele voorbeelden:

Peelend poeder

Dit poeder met wat water mengen en je krijgt een licht schuim dat de huid zacht exfolieert.

Enzymatic Powder Cleanser van SkinRegimen, 45 euro

Weg vet

Dit reinigende poeder met klei en brandnetel belooft de vette hoofdhuid twee dagen zuiver te houden. Klorane verminderde het waterverbruik bij de productie ervan met 80 procent.

2-in-1 Shampoomasker Brandnetel & Klei van Klorane, 17 euro

Plant-aardig

Geen water, wél aloë vera als basis voor deze hydraterende dagcrème met voedende, gefermenteerde bestanddelen.

Organic Waters Flower Cream van Whamisa, 49,95 euro, op Zalando

Melkzacht

Deze gelreiniger met plantaardige oliën reinigt zonder de huid uit te drogen en exfolieert zacht. Vegan en Belgisch.

Gel-to-Milk H2O-Free Cleanser van Go as u r, 52 euro

Koffiegruisolie

Dit Britse merk upcycelt bestanddelen uit de voedingsindustrie. Zo bevat dit olieserum voedende koffieolie, gemaakt uit het koffiegruis van Londense koffiebars.

Face Serum van UpCircle, 17 euro, o.m. op Blooms & Blossoms

Citrusbubbels

Deze solide bubble bar met citrusolie en karitéboter reinigt en hydrateert. Goed voor twee bubbelende baden.

Lemon Crumble Bubbleroon van Lush, 8,50 euro