Zonnepanelen op dak van het kinderdagverblijf

Een aannemer plaatst deze week de zonnepanelen op het dak van het kinderdagverblijf in Wellen.

“In totaal komen er 64 panelen met een verwachte productie van 18.304 kWh per jaar,” laat burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) weten. “Een investering van 21.000 euro, die op zes jaar terugverdiend zou zijn. Op 25 jaar is dat een besparing van 75.000 euro op de gemeentelijke energiefactuur.” In het kader van het klimaatplan wil de gemeente Wellen haar CO2 uitstoot tegen 2030 met 40 procent terugdringen. Daarvoor neemt ze 120 maatregelen, waaronder dus het plaatsen van zonnepanelen op enkele gemeentelijke gebouwen.

TR