Te korte rokjes of topjes die navels onbedekt laten. Met deze zomerse temperaturen hebben scholen alweer de handen vol om hun leerlingen op de heersende kledingvoorschriften te wijzen. Beatrix Yavuz (14) is het beu dat vooral meisjes op de vingers getikt worden. “Het was echt warm en toch moest ik een trui aantrekken.”