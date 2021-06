Het steekspel over de hoofddoek tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Ecolo-voorzitster Rajae Maouane slaat over naar de federale regering. Aanleiding is de benoeming van Ihsane Haouach - met hoofddoek - tot regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.