Er komen veel reacties op het nieuws dat een meisje van 14 uit het leven is gestapt nadat ze verkracht werd en daar beelden van werden verspreid. Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vertelde in De Afspraak op VRT dat het fenomeen wraakporno in alle leeftijdsgroepen voorkomt en dat het zelfs groter zou zijn dan kinderporno.