Jan Vertonghen klaar en duidelijk: “Ik heb de ambitie om ervoor te zorgen dat dit niet mijn laatste groot toernooi wordt”

Jan Vertonghen is met zijn 34 lentes een van de meest ervaren spelers in de selectie van de Rode Duivels. En toch wordt EURO 2020 niet zijn laatste toernooi, als het van de verdediger van Benfica zelf afhangt. “Ik heb de ambitie om ervoor te zorgen dat dit niet mijn laatste groot toernooi wordt”, vertelt hij in een interview op de app van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.