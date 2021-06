Kustwacht redt doodsbang meisje uit afgedreven bootje

Een jong meisje uit Wales stond maandag doodsangsten uit toen ze met een opblaasbaar bootje kilometers van de kust was afgedreven. De kustwacht kreeg de oproep binnen en voer in volle vaart richting het meisje. Uiteindelijk werd het kind snel gered en terug herenigd met haar familie. De kustwacht roept op om voorzichtig te zijn in het zeewater de komende zomer: “Denk na over uw eigen veiligheid terwijl redders op het strand waken.”