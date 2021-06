Diepenbeekse Annick is vrijwilligster in vaccinatiecentrum om overleden zus te eren. — © TV Limburg

Diepenbeek

“Ik wilde een eerbetoon brengen aan mijn zus en de vele zorgverleners die dag en nacht klaarstaan tijdens de coronapandemie.” Dat zegt Annick Vandenbergh uit Diepenbeek. Annick verloor een jaar geleden haar zus. Die stond als zorgverlener in een woonzorgcentrum. Maar toen corona genadeloos toesloeg, werd het haar te veel. Ze stapte uit het leven. Annick wil vandaag iets terug doen voor haar overleden zus en zet zich nu in als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum van Hasselt en Borgloon.