Kevin De Bruyne geniet in Bolderberg van zijn weekje vakantie voor het EK en laat de bal (letterlijk) links liggen

Kevin De Bruyne wordt pas op 7 juni bij de selectie van de Rode Duivels verwacht. En dus heeft de spelmaker van Manchester City tussen de onderzoeken aan zijn gebroken neus en oogkas door nog wat tijd om van de zon te genieten. Dat doet hij in zijn huis in Bolderberg, zo blijkt uit een foto die KDB op Instagram postte. De bal laat hij even links liggen, letterlijk dan.