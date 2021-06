VIDEO. Brandweer redt arbeider op defecte hoogtewerker in Tongeren

In de Hondsstraat in het centrum van Tongeren zit een arbeider al drie uur vast op een defecte hoogtewerker. De brandweer Zuid-West Limburg rukte uit om hem te komen bevrijden.

De hoogtewerker staat op het binnenplein van een nieuwbouwappartement in de Hondsstraat. Om een of andere reden zit de hoogtewerker vast op 10 meter en kan de arbeider niet meer naar beneden. Hij zit inmiddels al drie uur vast in de volle zon. De brandweer Zuid-West Limburg werd rond 18 uur opgeroepen om de man te bevrijden. Na een uurtje geraakte een brandweerman in de kooi en hielp die de arbeider met een touw naar beneden. Ook een ambulance kwam ter plaatse. diro

© Tom Palmaers