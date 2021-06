10 jaar na de Pukkelpopstorm: waar stond jij?

Deze zomer is het al 10 jaar geleden dat de Pukkelpopstorm een einde maakte aan het jonge leven van vijf festivalgangers. Iedereen die op of rond het festivalterrein aanwezig was, weet nog waar hij of zij stond op dat moment. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Wat gebeurde er met jou? Met wie was jij daar? Wie was je kwijt? Waarom was je ongerust? Waar was jij toen de hel boven Kiewit losbarstte? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

