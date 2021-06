Is er een beautycollectie van Harry Styles op komst?

Het gonst van de geruchten dat zanger en acteur Harry Styles binnenkort een beautylijn zal lanceren. Volgens Page Six, het showbizzgedeelte van The New York Post, werkt de 27-jarige wereldster aan een eigen collectie cosmetica en parfum.

Volgens documenten in handen van Page Six Style werd de Watermelon sugar-zanger onlangs benoemd tot directeur van een nieuw geregistreerd bedrijf. Dat belooft parfum en cosmetica aan te bieden. Hij zal niet alleen aan het hoofd staan. Emma Spring, al jaren Harry’s assistent, wordt vermeld als codirecteur.

Het bedrijf heeft ook al een naam. Pleased as holdings limited werd op 25 mei geregistreerd bij de UK Company Directory in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen vrijdag werd het opgespoord door een fanaccount van de ster. Of Harry Styles, die zich de laatste maanden opvallend stil hield, echt bezig is met een beautylijn is nog niet officieel bevestigd door zijn entourage.

Intussen grijpen fans wel de geruchten aan om te fantaseren over hoe Harry’s collectie er zou kunnen uitzien. Velen suggereren dat de lijn uniseks make-up en nagellak zou kunnen bevatten, omdat de zanger zelf graag pronkt met opvallende manicures en een look heeft die genders fusioneert.