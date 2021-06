Ivo Jeurissen mag eindelijk weer optreden

Ivo Jeurissen is al heel lang muzikant. Onder de naam 'Ivo plays shadows' gaat hij regelmatig optreden. Corona gooide echter roet in het eten. Hij hield zich bezig en dook de studio in om een carnavalslied op te nemen. Maar 'echt' optreden, daar doet een muzikant het natuurlijk voor! Gelukkig begint het stilaan normaal te worden. Zo kon Ivo eindelijk weer eens optreden in woonzorgcentrum Zuyderland in Geleen. Met heel tevreden, blije mensen, en uiteraard ook een tevreden muzikant.