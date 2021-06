Truiens vaccinatiecentrum krijgt rekening van Sabam: “Iédereen draagt zijn steentje bij, behalve zij”

Jelle Engelbosch (N-VA), plaatsvervangend burgemeester van Sint-Truiden, maakt zich op Twitter boos over een factuur van Sabam voor de muziek in het vaccinatiecentrum. De stad moet daar 239,88 euro voor betalen, en daar is Engelbosch niet mee gediend. Maar bij de artiestenvereniging schrikken ze van die kritiek. “We hanteren net een speciaal tarief voor die centra. Anders zouden ze tot drie keer meer moeten betalen.”