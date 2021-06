Sergio Herman en Nick Bril richtten The Jane in 2014 samen op. — © DBA

Sergio Herman (51) stapt uit de Jane en laat zijn aandelen over aan chef Nick Bril (37), die er de laatste jaren sowieso al op zijn eentje de plak zwaaide. Het is Bril die aanstuurde op ‘de scheiding’. “Sergio is iemand die veel credits en aandacht pakt. Daardoor bleef het voor mij toch altijd een beetje een schaduwrol. Nu is er duidelijkheid.”