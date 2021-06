En ook de Belgische U21 troept dezer dagen samen. Vrijdag spelen de jonge Duivels van bondscoach Jacky Mathijssen hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Kazakhstan. Na het missen van het vorige EK onder 21 is de honger groot om deze keer wel te slagen. Want via het EK kunnen de Belgische beloften zelfs een plekje bemachtigen op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.