Maasmechelen

Everzwijnen die in groepjes de straat oplopen, zelfs in dichtbebouwde gebieden. Het is schering en inslag in de buurt van Eisden Tuinwijk in Maasmechelen. De buurtbewoners zijn de overlast beu. Die dieren beschadigen niet enkel tuinen, ze zijn ook een gevaar voor de automobilisten, klinkt het. Het gemeentebestuur is op de hoogte van het probleem en is op zoek naar een oplossing.