Kate Winslet blaast de loftrompet voor haar man, die huisvader is

De Britse actrice Kate Winslet (45) heeft vol lof over haar man gesproken in een interview met The New York Times. Ze prijst haar wederhelft Edward Abel Smith de hemel in omdat hij naar eigen zeggen een “superhete, bovenmenselijke, thuisblijfvader” is.

Kate Winslet greep het interview aan om haar man in de bloemetjes te zetten omdat ze vindt dat hij er altijd voor haar is. “Hij zorgt voor ons, vooral voor mij. Hij is een absoluut buitengewone levenspartner”, zei ze.

Daar stopte haar lofzang niet. “Ik heb zoveel geluk. Voor een man die ernstig dyslectisch is, is hij geweldig in het overhoren van mijn teksten. Het is zo moeilijk voor hem om hardop voor te lezen, maar hij doet het steeds.”

De Titanic-ster en Smith trouwden in 2012. Ze hebben met Bear Blaze een zoontje van zeven samen. Winslet heeft ook kinderen uit eerdere huwelijken. Mia, haar dochter met regisseur Jim Threapleton, is intussen twintig jaar. Joe, zoon met theaterregisseur Sam Mendes, is zeventien.