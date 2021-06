Juf Stefania organiseert mini-trouwfeest voor haar leerlingen

Zaterdag, 22 mei 2021 gaven juf Stefania en Sandro elkaar het jawoord. Nietsvermoedend stonden haar leerlingen van het tweede leerjaar van basisschool Park van Genk haar met rozen en een mooi cadeau op te wachten aan de Limburghal in Genk. Juf Stefania kreeg tranen in de ogen van geluk bij het zien van haar kinderen aan de uitgang van de Limburghal. Het bruidspaar was aangenaam verrast door hun aanwezigheid. De kinderen hebben haar dagje compleet gemaakt.

Om haar leerlingen te bedanken, organiseerde juf Stefania een feestje in de klas. Ze nodigde de leerlingen uit met een mooi kaartje. Helemaal in dresscode kwamen ze op dinsdag 1 juni naar school. Het lokaal was prachtig versierd met ballonnen, confetti en voile. Mrs. Diamantini trakteerde haar leerlingen op een bakje friet en een overheerlijk dessert. Zo werd het ook voor de kinderen een dag om nooit meer te vergeten.