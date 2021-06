De nieuwe Apple AirPods3: volledig nieuw design zonder ‘steeltje’

De nieuwe generatie oortjes zouden in een nieuw doosjes komen en zouden niet langer een lang steeltje hebben. Die zouden bij de AirPods3 een stuk korter zijn. De vorige twee versies hadden wel nog steeds hetzelfde design als de oorspronkelijke oortjes met kabels. Dit zal dus de eerste keer zijn dat er echt een nieuw design komt.

Het ziet er dus naar uit dat de basis AirPods meer zullen gelijken op de AirPods Pro. Maar op het vlak van functionaliteit zou dat niet het geval zijn. De nieuwe AirPods zouden bijvoorbeeld niet de noice-cancelling functie hebben die de Pro’s wel hebben.

De nieuwe AirPods Pro zouden volgend jaar uitkomen en zullen geüpdatete bewegingssensoren hebben die focussen op fitness tracking. Oorspronkelijk zou Apple de nieuwe versie al dit jaar hebben willen uitbrengen, maar ze werden dan toch uitgesteld naar 2022.

Wanneer de nieuwe AirPods3 zullen uitkomen is nog niet bekend. Sommige bronnen spreken van een lancering in de lente, anderen denken dat we moeten wachten tot de herfst. (sgg)