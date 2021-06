De komende zomer wordt er een waar jongeren opnieuw heel wat mogen. Op kamp gaan, op reis gaan met vrienden of ouders, en straks komen er ook weer festivals. Toch maken experten zich ook zorgen, want veel jongeren zijn tegen dan mogelijk nog niet gevaccineerd. “Dit is echt wel een risico. We zijn nog lang niet op het punt dat we het virus onder controle hebben.”