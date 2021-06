Houthalen-Helchteren

Een 33-jarige Houthalenaar is in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel nadat hij voor 47.000 euro aan juwelen uit de winkel van zijn broer in Houthalen roofde. De dader werkte in de juwelierszaak en ging achteraf met enkele kompanen feesten in Amsterdam en in Italië.