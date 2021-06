Markant Beringen maakt kennis met kunstenaar Ai Weiwei

Ai Weiwei is veelzijdig en ook actief in andere kunstvormen zoals architectuur (Nationaal Stadion in Peking , het Vogelnest) , fotografie en film (Human Flow). Hij staat bekend om zijn kritiek op de sociale en culturele verandering in zijn land. In zijn kunst stelt hij de Chinese staat in vraag.In ons land vind je een werk van hem in het Middelheim Museum, nl. The Bridge without a name.De causerie werd gegeven door Inge Van Reeth, docent kunst- en cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote Hogeschool.