Oliver Kahn wordt grote baas bij Bayern: “Rummenigge stopt nu reeds als voorzitter”

Voormalig doelman Oliver Kahn neemt de bevoegdheden van de intussen 65-jarige Rummenigge over. Sinds de zomer van 2019 was al duidelijk dat Kahn in München de opvolger zou worden van Rummenigge. Hij is er in dienst sinds 1 januari 2020 en ondertekende er destijds een contract voor vijf seizoenen. Het eerste anderhalf jaar deed hij ervaring op als bestuurder.

De voormalige international speelde tussen 1994 en 2008 voor de Beierse trots. Hij won met Bayern onder meer acht landstitels, zes bekers, de Champions League (in 2001) en de UEFA Cup (in 1996).