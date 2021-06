Het Crisiscentrum is positief over de dalende evolutie in de coronacijfers. “De coronacijfers blijven overtuigend dalen. Van een vertraging is voorlopig nog geen sprake. Een bemoedigende evolutie die doet dromen van verdere versoepelingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Een op de vier volwassen Belgen is al volledig ingeënt. De helft van de volwassenen kreeg al een eerste prik. En hoewel de cijfers positief evolueren en alle trends dalen, benadrukt viroloog Steven Van Gucht dat we nog voorzichtig moeten zijn. “Je bent pas volledig veilig als je die tweede prik kreeg. Tenzij voor het Janssen-vaccin, daar is slechts een inenting van nodig”, klinkt het. “Daarom is het belangrijk dat we maatregelen zoals afstand houden en mondmaskers dragen blijven volhouden. Vooral wanneer er steeds meer maatregelen en verplichtingen zullen wegvallen.

In de maand mei werden in ons land zo’n drie miljoen vaccins toegediend. In april waren dat er twee miljoen. Dat zegt Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie. “Er is dus sprake van een belangrijke stijging.” Bijna 80 procent van mensen met onderliggende aandoeningen heeft al een eerste prik gekregen. Vanaf donderdag is de rest van de bevolking aan de beurt, er zal dus geen sprake meer zijn prioriteit. Enkel zwangere vrouwen zullen wel nog prioritair gevaccineerd kunnen worden.

