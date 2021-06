Crisiscentrum: “Alle indicatoren blijven goed, versoepelingen kunnen plaatsvinden”

“Alle indicatoren blijven goed dalen. En alles verloopt dus zoals verwacht. nieuwe versoepelingen kunnen dus binnenkort ook plaatsvinden”, zegt Yves Van Laethem tijdens de persconferentie.

Een op de vier heeft al twee prikjes gekregen, de helft van de volwassenbevolking kreeg al een eerste prik. “Zeker voor varianten is die tweede prik erg belangrijk. En dus is het ook belangrijk om de maatregelen te blijven volgen. Het is niet omdat er versoepeld wordt, dat het virus helemaal verdwenen is”, geeft hij nog aan.

Vooral 16 en 17-jarigen zijn nu besmet

Momenteel worden er iets meer dan 1.700 besmettingen per dag geteld. Het gaat over een daling van 27 procent. En het ziet ernaar uit dat het zo zal blijven. Wel moet er een kanttekening worden gemaakt: er is nog steeds een feestdag in de vergelijkingsweek. Als we die weghalen is er echter wel nog steeds sprake van een daling.

“We zien een daling in elke leeftijdsgroep”, geeft Van Laethem aan. “Alleen is die wat lager bij de adolescenten. De jonge mensen vormen 20 procent van het totaal aantal besmettingen. Vooral diegenen tussen de 16 en 17 worden nu vooral besmet.”

Op de Covid-kaart kleurt heel ons land nu ook groen, want er is een daling in elke provincie. In Limburg daalt het aantal besmettingen zelfs met 36 procent. Waals-Brabant is de provincie die het momenteel het slechtste doet, maar ook daar dalen de cijfers.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft goed dalen. Van Laethem legt uit dat er een daling is met de helft om de 15 dagen. Tegen eind deze week zullen we dan ook onder de 75 opnames per dag zitten. De laatste keer dat dat aantal zo laag zat, was in de herfst. Momenteel liggen er 438 mensen op een afdeling intensieve zorgen. Tegen midden juni zouden dat er minder dan 300 moeten zijn.

Ook het aantal overlijdens blijft goed dalen. De meeste overlijdens gebeuren in de groep van 65 tot 74 jaar. Er is ook een duidelijke daling van het aantal overlijdens bij 80-plussers.

Al 3 miljoen vaccindoses uitgedeeld

“In de maand mei alleen al werden 3 miljoen vaccins toegediend. In april waren dat er 2 miljoen. Er is dus sprake van een belangrijke stijging. Intussen is ook de helft van de volwassen bevolking gevaccineerd. Dat is een ware prestatie”, zegt Sabine Stordeur van de vakgroep Vaccinatie tijdens de persconferentie.

Stordeur geeft ook aan dat vanaf donderdag huisartsen niemand meer op de prioriteitslijst kan zetten omdat dan de rest van de bevolking aan de beurt is, en niet alleen de risicopatiënten. Alleen zwangere vrouwen kunnen wel nog prioritair gevaccineerd worden als ze contact opnemen met hun huisarts.

“Het ziet ernaar uit dat we onze gezamenlijke weddenschap zullen winnen: het vrijwillig laten vaccineren van een overgrote meerderheid om een groepsimmuniteit te bereiken”, zegt Stordeur. Ze moedigt de bevolking ook aan om vrienden, familieleden en kennissen aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Ook diegenen die twijfelen, raadt ze aan om het toch maar te doen.