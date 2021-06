Nieuw sprintfenomeen in de maak? Amerikaanse tiener veegt record van Usain Bolt van de tabellen

Erriyon Knighton, een Amerikaanse scholier van 17 jaar oud, heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Jacksonville (Florida) 20 seconden en 11 honderdsten gedaan over 200 meter. Daarmee legde hij beslag op het officieuze wereldrecord bij de U18, dat voordien toebehoorde aan sprintlegende Usain Bolt.