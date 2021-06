Leerlingen FLX basisonderwijs schitteren in Talentenroute

Het was een echt succes, met meer dan 400 wandelaars slaagden ze er in om de ouders en grootouders te laten meegenieten van de talenten van de kinderen. Langs een route van ongeveer 4 km stonden er allerlei standen opgesteld. Daarbij werden kunstwerken tentoongesteld, zelfgemaakte spelletjes uitgezet en filmpjes afgespeeld waarop de leerlingen dansten, raadsels opvoerden enzovoort. Dit alles gebeurde in een coronaveilige omgeving. Iedereen was verwonderd van de talenten van de kids en zo werd het een prachtige, zonnige zaterdagnamiddag.