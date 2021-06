Aperitiefconcert De Nonsens Alliantie

Op zondag 27 juni trapt Improcollectief De Nonsens Alliantie de Loonse zomer af in de tuin van Brigittijnenklooster Nieuwland.

De Nonsens Alliantie brengt interactieve comedy. De beslagen acteurs stappen het podium op met één missie: humor maken op alle mogelijke manieren. Verbaal, visueel, muzikaal. Altijd verrassend en aan een duizelingwekkend tempo. De acteurs verdienden hun strepen als stand-upcomedian, cartoonist, muzikant en schrijver voor theater, radio en televisie.

Op 27 juni straat het collectief in Borgloon om de zomer goed in te zetten. Dompel je onder in hun wereld en vergeet alles wat zich buiten de kloostertuin afspeelt. Stap nadien buiten met een onvergetelijke ervaring en een totaal andere blik op diezelfde buitenwereld.

Zondag 27/06 om 11 uur, Tuin Brigittijnenklooster Nieuwland, Nieuwland 11, Borgloon, gratis toegang, inschrijven via dienstcultuur@borgloon.be of 012/67.36.00.