De Zandkorrel fietst

Fietsvaardigheid is voor jonge fietsers van kapitaal belang om zich veilig en zelfstandig in het verkeer te kunnen verplaatsen. Daarom zet lagere school De Zandkorrel al jaren, onder impuls van de leerkracht bewegingsopvoeding, in op lessen fietsvaardigheden voor alle studiejaren.

Als apotheose van het fietsend werkjaar werd er gekozen voor een grote fietstocht door de groenste gemeente van Vlaanderen. Voor het derde tot en met het zesde leerjaar werd er een route van 13 km uitgezet. Het eerste en tweede leerjaar kon genieten van een iets kortere fietsroute.

Op donderdag 27 mei stonden zo meer dan 300 leerlingen in fluohesje enthousiast klaar voor de tocht. De werkgroep ‘verkeer’ van de Zandkorrel, politie Kempenland, gemachtigde opzichters, directie, personeel, middagtoezichters, de klusjesman, enkele vrijwilligers en ouders zorgden ervoor dat alles ‘op wieltjes’ liep. Zelfs twee gemotoriseerde agenten begeleidden het peloton, alsof het een wielerwedstrijd was. Enkele volgwagens met aanhangwagens depaneerden de fietsen die defect waren.

Iets over halverwege werd er gestopt aan de terreinen van FC Hechtel om even te rusten en in de klasbubbels een lekker ijsje te eten. Na al die regenachtige meidagen werd het een prachtige dag waarop de leerlingen gedisciplineerd hun lessen fietsvaardigheden met brio in de praktijk omzetten.