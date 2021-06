BS Atheneeke maakt alternatieve schoolreis

De leerlingen en de leerkrachten van het eerste en het tweede leerjaar van GO! basisschool Atheneeke in Tongeren hadden zo uitgekeken naar hun schoolreis, maar helaas viel deze in het water door de ondertussen gekende reden. Omdat de school het toch heel belangrijk vindt om het schooljaar samen in hun klasbubbels af te sluiten met een leuke dag, gingen de juffen op zoek naar een alternatief. Ze organiseerden per klasbubbel een verkenning door Tongeren. De dag startte op Beukenberg. ’s Middags gingen ze gezellig samen picknicken en de dag werd afgesloten met een bezoekje aan speeltuin De Motten. Zo werd het een leerrijke, interactieve dag.