Neos Hasselt wandelt in De Maten

Aan een traag tempo passeerden ze langs heide, duinen, zeldzame planten, waterpartijen en bosrijk gebied. Na 2,5 km stappen en een plezante rustpauze koos de helft van de deelnemers voor de langere oranje bewegwijzerde route terwijl de anderen tevreden waren met het kortere parcours.Uit de respons achteraf bleek dat Neos zijn doel weer bereikt had; een frisse neus ophalen, bewegen en vooral genieten van een gezellig samenzijn in deze bizarre tijden! De Maten was voor Neos Hasselt een verrassende ontdekking in de eigen buurt.