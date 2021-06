Italiaan vestigt snelheidsrecord op weg vol haarspeldbochten

De Italiaanse autocoureur Fabio Barone heeft zondag op een bergflank in het Italiaanse Maratea een wereldrecord gevestigd. Aan het stuur van een knalrode Ferrari F8 Tributo scheurde Barone met een recordsnelheid over de weg vol haarspeldbochten. Het legde het parcours af in 1 minuut 29.612 seconden en is daarmee de snelste ooit op de gevaarlijke weg.