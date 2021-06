Fan zorgt nog maar eens voor ophef in NBA: veiligheidsagent tackelt man die wedstrijd verstoort

De Washington Wizards hebben maandag zijn eerste zege geboekt tegen Philadelphia 76’ers in de play-offs van de NBA. In de Capital One Arena in de Amerikaanse hoofdstad werd het 122-114.

Point guard Russell Westbrook sloot af met 19 punten, 21 rebounds en 14 assists. Zijn maatje Bradley Beal werd topschutter met 27 punten. Bij de Sixers viel sterspeler Joel Embiid in het eerste kwart uit met een knieblessure.

De stand is nu 3-1 in het voordeel van de 76’ers, die nog één zege nodig hebben om door te stoten naar de halve finales in de Eastern Conference.

Tijdens de wedstrijd zorgde een fan opnieuw voor ophef. Een man liep in het derde kwart plots het parket op en sprong richting de ring. Een veiligheidsagent was bij de pinken, stormde eropaf en tackelde hem als een echte rugbyspeler. De man werd geboeid afgevoerd.

In de Western Conference staat titelfavoriet Utah Jazz op een zucht van de halve finales. In het vierde duel tegen Memphis Grizzlies gingen ze op verplaatsing met 113-120 winnen, dankzij onder meer dertig punten van Donovan Mitchell. De stand is nu 3-1 in het voordeel van The Jazz, dat de halve finales al kan ruiken.

Uitslagen

EASTERN CONFERENCE

Washington (N.8) - Philadelphia (N.1) 122-114

Philadelphia leidt met 3-1

WESTERN CONFERENCE

Memphis (N.8) - Utah (N.1) 113-120

Utah leidt met 3-1