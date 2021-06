Leopoldsburg loopt in 2021 Zonder Grenzen

Leopoldsburg

Ook voor groepsactiviteiten zoals het jaarlijkse Spel Zonder Grenzen moest de gemeentelijke sportdienst op zoek gaan naar een mogelijk alternatief. Dat vonden ze in een Corona Obstacle Run die nog tot en met 6 juni individueel of in kleine groep kan gelopen worden. Op een parcours van ongeveer 5 km in de omgeving van de militaire parken werden een 7-tal kleine hindernissen aangelegd zodat naast snelheid ook behendigheid en kracht het resultaat bepalen. Wie zich wil meten met de anderen kan dat via de Strava-app. De startplaats is voorzien aan de militaire begraafplaats in de Koning Leopold II-laan .