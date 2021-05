Christoff en verloofde Ritchie uit elkaar: “Nog steeds veel liefde, vriendschap en respect voor elkaar”

Zanger Christoff (44) en zijn verloofde Ritchie (29) hebben besloten uit elkaar te gaan. De twee maakten het nieuws zelf bekend via Instagram.

Vier jaar na hun eerste ontmoeting gaat het koppel dus uit elkaar. In vriendschap, benadrukken ze zelf. “Het zijn vier fantastische jaren geweest en daarom kijken we er vooral met veel mooie herinneringen op terug. Hoe onze wegen verder zullen lopen weten we nu nog niet, maar ik ben zo dankbaar dat we dit nieuwe pad samen kunnen verkennen. Met nog steeds veel liefde, vriendschap en vooral heel veel respect voor elkaar”, schrift de zanger.

“Het is allemaal nieuw voor ons en daarom hoop ik ook dat jullie ons allemaal de nodige rust gunnen om dit voor onszelf te verwerken. We zullen daarom dan ook geen interviews of commentaar geven.”

