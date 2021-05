India

Een ongewone mensachtige figuur werd ‘s nachts gespot op een brug in Jharkhand in het oosten van India. Op de beelden is te zien hoe het wit ‘alien-achtig wezen’ in volledige duisternis over de brug wandelt terwijl het wordt voorbijgestoken door motards en fietsers. Er ontstond paniek onder de voorbijgangers die beweerden dat het een alien of een heks of misschien zelfs een geest zou kunnen zijn.