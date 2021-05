Rode Duivels verzamelen in Tubeke, maar voorlopig zonder Kevin De Bruyne

Deze namiddag verzamelen de Rode Duivels in het nationaal trainingscentrum van Tubeke. Dat zal voorlopig zonder Kevin De Bruyne zijn. Hij kreeg een week extra vakantie van de bondscoach na de Champions League-finale. Maar die vakantie is een revalidatieperiode geworden. De Bruyne liep zaterdag een neus- en oogkasbreuk op na een zware botsing. De Bruyne zal het EK niet moeten missen, maar de vraag is vooral of de speler uit Bolderberg zijn beste vorm zal kunnen tonen op het komende EK.