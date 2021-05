56,7 miljoen euro voor fietsinfrastructuur in Limburg

As

In het centrum van As zijn de werken aan de André Dumontlaan en de Dorpsstraat begonnen. Na lang aandringen wordt de weg heraangelegd, maar vooral: er komen nieuwe fietspaden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters trekt 56,7 miljoen euro uit voor fietsinfrastructuur op zo’n 30 plaatsen in onze provincie. 21 miljoen komt rechtstreeks uit het relanceplan van de Vlaamse regering, dat Vlaanderen er na de coronacrisis moet bovenop helpen. Allemaal op de fiets, luidt het motto. Alleen zo halen we onze milieudoelstellingen. Maar dan moeten we ook veilige fietspaden hebben.