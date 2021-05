Hasselaren mogen stadsbestuur uitdagen om taken van hen over te nemen. — © TV Limburg

Hasselt

De Vlaamser regering rolt een plan uit waarin lokale besturen door burgers of verenigingen kunnen worden uitgedaagd om bepaalde taken of diensten over te nemen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers haalde daarvoor de mosterd in Hasselt. Al meer dan 10 jaar wordt in Hasselt het groenonderhoud gedaan door verenigingen, zoals de scouts van Sint-Martinus.