Beringen opent vaccinatie-infopunt op be-Mine

Via verschillende kanalen ontvangen de stadsdiensten en het vaccinatiecentrum dagelijks meerdere vragen en bezorgdheden van burgers over vaccineren. “We merken dat er nog veel vragen rond vaccineren zijn”, merkt burgemeester Thomas Vints op. “Door het inrichten van een fysiek infopunt hopen we iedereen te bereiken, informeren, geruststellen of ondersteunen waar nodig. Je kan in het infopunt terecht met praktische vragen (afspraken bevestigen of verplaatsen bijvoorbeeld), maar er is ook ruimte voor het beantwoorden van algemene vragen en eventueel twijfels over de vaccinatie zelf."Aan de ingang van het vaccinatiecentrum wordt iedere dinsdagnamiddag een tentje opgezet waar vrijwilligers klaarstaan om je vragen te beantwoorden. De vrijwilligers hebben allemaal een korte opleiding gevolgd om gericht en juist te informeren.Vragen stellen aan het infopunt kan helemaal coronaproof! Het tentje is buiten opgesteld, de vrijwilligers dragen een mondmasker en houden voldoende afstand. Aan de bezoekers van het infopunt wordt wel gevraagd om ook een mondmasker te dragen en de nodige afstand te respecteren. Er wordt gestart met deze locatie als proefproject. Na evaluatie van de werking van dit infopunt wordt bekeken om eventueel uit te breiden en extra locaties toe te voegen.“Een pluspunt van het vaccinatie-infopunt is dat het zich aan de ingang van het vaccinatiecentrum bevindt. Zo brengen we onze inwoners met vragen of bezorgdheden al eens tot aan het vaccinatiecentrum zelf. Aarzel dus niet om je vragen te stellen, kom gewoon eens langs op een dinsdagnamiddag”, besluit burgemeester Vints.