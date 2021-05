Zesdejaars van campus de helix vieren eindelijk Chrysostomos

Vorige vrijdag was dan eindelijk de grote dag waar men zo had naar uitgekeken. Het zou een dag worden alleen voor de zesdejaars, in een coronaveilige organisatie, met als thema ‘Goed fout’. Het thema sloeg niet alleen op de outfits waar iedereen in naar school kwam, maar ook op de muziek die het gebeuren opvrolijkte. Bovendien was er een speciaal bedrukt mondmasker en een festivaljasje. De ganse dag zou iedereen in zijn of haar eigen klasbubbel doorbrengen. De dag begon met een heerlijk ontbijt, individueel coronaproof verpakt, om op te eten met de eigen bubbel. Traditiegetrouw wordt met chrysostomos een show opgevoerd. Dit jaar was een digitale show in elkaar gestoken die na het ontbijt werd gestreamd. Daarna volgde een online quiz waarin de klasteams hun beste beentje konden voorzetten. Tussendoor beantwoordden twee leerlingen van iedere klasbubbel vragen in een interview met Annemie Ramaekers die voormiddag op school was. Na een frietje van de frietkraam kon de namiddagshow van start gaan. Die werd zelfs ingeleid door burgemeester Terwingen die de leerlingen een hart onder de riem kwam steken en hen een fijne middag en een goede toekomst wenste. Bij een fotostand konden de herinneringen worden vastgelegd. Voor de ambiance in open lucht en geheel coronaproof zorgde FeSteyn, een leuke coverband die een ‘fout’ repertoire bracht. De hele dag door hoorde je van vele leerlingen: "Dit is mijn eerste plezierige dag in een jaar tijd”.