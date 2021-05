Van vlag naar unieke vlaggentas

In het kader van de actiemaand 'Afvalvrij mei' organiseerde stad Beringen enkele workshops om de inwoners kennis te laten maken met een zero waste levensstijl. Ook de stad wil niet achterop hinken in deze trend naar verduurzaming en toverde daarom oude vlaggen van stedelijke gebouwen om naar hippe en unieke winkeltassen! De deelnemers van de zero waste workshops ontvingen een voucher om hun winkeltas op te halen bij de Posthoorn.

Burgemeester Thomas Vints legt uit: “Jaarlijks gebruikt de stad heel wat vlaggen en banners die zichtbaar zijn in het Beringse straatbeeld. Na verloop van tijd worden de vlaggen verwijderd en gestockeerd in een magazijn. De vlaggen kunnen niet hergebruikt worden en worden dus afval. Via het vlaggentassenproject krijgen deze vlaggen een nieuw leven als winkeltas.”Schepen van Milieu Tijs Lemmens vult aan: “Op deze manier creëren we een opwaardering van het basismateriaal en doen we dus aan upcycling. Daarnaast krijgen we ook de mogelijkheid om duurzame principes te ontdekken en verder te integreren in onze werking.”Voor het omvormen van vlag tot winkeltas gaat de stad een samenwerking aan met de Posthoorn. Zij maken van de oude vlaggen een unieke winkeltas. De posthoorn is een Beringse organisatie die inzet op sociale tewerkstelling waardoor de winkeltassen volledig van Beringse makelij zijn. Daarnaast worden zo enkele basisprincipes van de circulaire economie in de praktijk toegepast. “Op dit moment zijn er zo’n 200 winkeltassen gemaakt. Deze eerste exemplaren worden uitgedeeld aan de deelnemers van de workshops rond afvalvrij mei. Ook de picknicks die je kon bestellen bij lokale handelaars tijdens de Week van de Korte Keten werden verpakt in een gerecycleerde (vlaggen)tas. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om van dit project een duurzaam lokaal verhaal te maken”, besluit burgemeester Thomas Vints.