Nieuwe locatie voor gezinsopvang ’t Zantkasteeltje in Zonhoven

Marina Jacobs werkt al 28 jaar als onthaalouder in haar woning voor Ferm Kinderopvang. Dat appels nooit ver van de boom vallen, is hier zeker van toepassing. Dochter Annelien stapt namelijk in de voetsporen van haar moeder. Hun gezinsopvang ’t Zandkasteeltje, waar ze sinds kort samenwerken, is verhuisd naar de woning van Annelien. De ervaring en kennis worden doorgegeven van moeder op dochter. Samen werken ze aan een kwaliteitsvolle opvang voor hun kinderen. De kindjes ontdekken nieuwe speelhoeken binnen en buiten.