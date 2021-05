Lut en Julia mediteren al fotograferend in de natuur

Lut zowel als Julia begonnen, zoals dat meestal gaat, met een compact fotocameraatje. Vervolgens zetten ze de stap naar de digitale spiegelreflexcamera. Ze kennen mekaar al van tijdens de theoretische opleiding die ze ruim tien jaar geleden begonnen en hebben het voorbije jaar hun hobby intensiever beoefend dan ooit tevoren. Zo maakten ze een opvallend arsenaal aan kunstfoto’s. Toeval of niet maar beiden zijn aangesloten bij twee fotoclubs wat wijst op een niet te stillen honger naar verbetering op technisch vlak, naar schoonheid en naar eenvoud. Lut is aangesloten bij de club van Neeroeteren en bij fotodigiclub ‘De Teut’ Zonhoven. Ze doet het liefst aan landschap- en natuurfotografie en maakt graag macrobeelden. Maar toch zitten er heel wat afdrukken bij van haar kleinkinderen. Lut maakte ook een groot aantal foto’s van het Neosbestuur. Julia is aangesloten bij fotoclub Delta uit Neeroeteren en bij Collectiverum in Genk: "Ik fotografeer vooral wat er niet te zien is, alvast voor de oppervlakkige kijker. Daar wil ik dan een verhaal mee vertellen dat de kijker zelf invult."Nieuwgierig maken is haar drijfveer. Het benaderen van een onderwerp om te fotograferen is een beetje zoals een gesprek beginnen. Daarna stelt ze haar werken tentoon. Zo loopt er een permanente tentoonstelling in het ZOL van Genk, maar ook hierin worden ze gehinderd door de coronabeperkingen. Julia houdt van alledaagse, spontane en verrassende ontmoetingen die ze met veel inspiratie vastlegt. Beiden proberen een eigen stijl te ontwikkelen rond eenvoudige thema’s. Foto’s mogen geen overvloed aan informatie bevatten, het is beter om de ongrijpbare momenten vast te leggen en ze een verhaal te laten vertellen, zo zeggen ze. Ze brengen beiden minimalistische beelden vanuit het principe ‘less is more’.Een raad die ook een leek kan gebruiken als hij met zijn gsm-toestel een herinnering wil vastleggen.