Mondmaskers op de dijk in Knokke: vanaf dinsdag is dat niet langer verplicht. — © jve

Knokke-Heist/Blankenberge

In Knokke-Heist wordt het dragen van een mondmasker op straat niet langer verplicht. Tot maandag moest dat in alle rode parkeerzones, maar vanaf dinsdag vervalt die regel. “De situatie verbetert, en soms is het gewoon ook héél kalm op straat”, zegt burgemeester Piet De Groote.