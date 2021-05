Vormelingen houden Pinksterzoektocht

Pinksteren is het feest van de Geest, dat voorgesteld wordt door het vuur, vandaar de verschillende vuurproeven tijdens de zoektocht. De opdracht voor de vormelingen was: zoek de gestolen icoon van Pinksteren. Daarvoor moesten de kinderen verschillende opdrachten uitvoeren. Nadat alle opdrachten tot een goed einde gebracht waren, kregen ze een tekst in codetaal. Die moesten ze ontcijferen om tot de oplossing te komen. De schat en de icoon van Pinksteren lagen verborgen bij het icoon van Maria en in de schatkist zaten de kruisjes voor de vormelingen.

Het pinksterverhaal werd voorgelezen en de symboliek werd besproken. Daarna werden de kruisjes gezegend door de nieuwe pastoor E.H. Benny Reynaerts. Elke vormeling mocht zijn of haar kruisje mee naar huis nemen. “In totaal mochten we er toch 25 van de 32 uitdelen. Toch wel lovenswaardig voor de deelnemers”, klinkt het. “Dank voor deze mooie dag aan Juliane Wintmolders, Rita Claes en Maria Bosmans, die zich tot het einde toe bleven inzetten voor de begeleiding van onze vormelingen. We hopen met z'n allen dat onze vormelingen op 3 oktober daadwerkelijk hun vormsel mogen ontvangen en wij wensen hen nu al een dikke proficiat.”

De catechisten willen daarnaast ook een oproep doen naar mensen, jong of oud, die wat van hun vrije tijd willen opofferen om vanaf volgend jaar de jongeren te begeleiden naar hun vormsel. Met twee catechisten voor de hele parochie zal het toch bijna een ondoenbare opgave worden. Hoge diploma’s zijn niet vereist, wel een groot hart voor kinderen en de medemens.